Налоговики ходят по торговым точкам и выявляют неоформленных продавцов

В начале сентября сотрудники одной из ИФНС Владимирской области провели рейд по неформальной занятости в торговом центре в г. Муром.

В мероприятии также приняли участие специалистами Прокуратуры и окружной администрации.

В результате проведенного рейда установлено, что 4 индивидуальных предпринимателя осуществляли розничную торговлю без оформления трудовых отношений с работниками.

Налогоплательщики приглашены в налоговый орган на заседание комиссии по легализации налоговой базы. Все они оформили трудовые отношения с работниками и представили в налоговый орган копии трудовых договоров, сообщает УФНС региона.