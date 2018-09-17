Как «настучать» на соседей, которые отсутствуют по юрдаресу

Воспользовавшись специальным сервисом ФНС России «Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами», любой желающий может лично проверить, является ли тот или иной адрес массовым и получить данные о количестве фирм, по нему зарегистрированных.
Если налогоплательщик обнаружил, что адрес, по которому он зарегистрирован, отражен в списке массовых, ему следует обратиться в ИФНС для получения списка зарегистрированных по адресу лиц, сообщает УФНС Тюменской области.
Из документов потребуется лишь копия бумаги, подтверждающей право собственности на помещение. В свою очередь, при выявлении юрлиц, отсутствующих по адресу плательщика, последнему, на правах заинтересованного лица, необходимо подать «Заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ» (форма Р34002) в отношении каждой отсутствующей организации.
Сделать это можно в электронном виде с использованием электронной подписи, представив документы лично на бумажном носителе (нотариальное заверение не требуется), либо через представителя по доверенности или по почте.
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!