Как «настучать» на соседей, которые отсутствуют по юрдаресу

Воспользовавшись специальным сервисом ФНС России «Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами», любой желающий может лично проверить, является ли тот или иной адрес массовым и получить данные о количестве фирм, по нему зарегистрированных.

Если налогоплательщик обнаружил, что адрес, по которому он зарегистрирован, отражен в списке массовых, ему следует обратиться в ИФНС для получения списка зарегистрированных по адресу лиц, сообщает УФНС Тюменской области.

Из документов потребуется лишь копия бумаги, подтверждающей право собственности на помещение. В свою очередь, при выявлении юрлиц, отсутствующих по адресу плательщика, последнему, на правах заинтересованного лица, необходимо подать «Заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ» (форма Р34002) в отношении каждой отсутствующей организации.

Сделать это можно в электронном виде с использованием электронной подписи, представив документы лично на бумажном носителе (нотариальное заверение не требуется), либо через представителя по доверенности или по почте.