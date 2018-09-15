Купюра 200 рублей непривычна и затрудняет наличные расчеты

Канал Mash выложил ролик, где видно насколько непривычно пожилой женщине посчитать сдачу в аптеке. Как только кассир убирает купюру в двести рублей все становится понятно.

- Тысяча. Пятьсот. Двести.

- Итого?

- Тысяча двести пятьдесят!

Новые банкноты ввели в обращение в октябре 2017 года. В банкнотах использован усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан, а также учтены тенденции современного дизайна.