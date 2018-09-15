Купюра 200 рублей непривычна и затрудняет наличные расчеты

200 рублей и 2000 рублей нужно отменить
Но Главбух же первым запустил эту страшилку про "новый" отчет? Не знаю, не видел там
ToT, Вы писали:yante, Вы писали:АДИМ, А Роструд обратился в журнал Главбух, он знал, ...
yante, Вы писали:АДИМ, А Роструд обратился в журнал Главбух, он знал, что "уж они-то ...
Советую Вам написать, кроме письма на возврат денег, претензию с конкретным описанием, что ...
настоящий Паркинсон... (((
АДИМ, Вы писали:Ирина По, Вы писали:понаехавший Тут, Вы писали:В СЗВ-М клеточку с датой рождения&...
Хотя "автоматика" - про инвалидов, а не про предпенсионеров.... Тоже ляп ведь.
Ирина По, Вы писали:понаехавший Тут, Вы писали:В СЗВ-М клеточку с датой рождения добавить &...
понаехавший Тут, Вы писали:В СЗВ-М клеточку с датой рождения добавить И даже дату рож...
yante, Вы писали: Ох, как лихо Главбух переназначил это Письмо с "Руководителей высших орга...
Ох, как лихо Главбух переназначил это Письмо с "Руководителей высших органов ... субъектов...
Подписанных Актов выполненных работ нет?
Возбудившее всех письмо Роструда адресовано "Руководителям высших органов исполнительной власти с...
Марианна08022013, Вы писали:А кто ответит: ИП 1957 года рождения, без работников. На неё тоже над...
Afrа, Вы писали:Ну в 1 чтении уже приняли, осталось недолго. А отчет же планируют ежеквартально, ...
И кстати - в письме путаница с содержанием мониторинга: сначала говорится о предпенсионерах, а да...
А кто ответит: ИП 1957 года рождения, без работников. На неё тоже надо заполнять такую бумагу? И ...
Ну в 1 чтении уже приняли, осталось недолго. А отчет же планируют ежеквартально, вот и будут узна...
2 400 000 в год дохода? Можно я вступлю в ряды таких самозанятых?
Так скажите, что будет с рублем? Вырастет курс к доллару или нет?
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Всех посадят ага, "сядем усе" © :)
Пока консультируюсь с юристами , читаю статьи - нет у меня судебного опыта. Отпишусь если буду ре...
ToT, Вы писали:Конечно это дело я так не оставлю. Намерен подавать в суд и осветить мою ситуацию ...
Первоклассник, как и все мы :)
nadezhdap_kor, Вы писали:Этот закон ухудшит положение возрастных работников. Дорога в мелкий част...
Конечно это дело я так не оставлю. Намерен подавать в суд и осветить мою ситуацию подробно на как...
Меняй-не меняй всё равно как был деревянный, так и останется всегда.
Аноним, Вы писали:Статья низко сортная или заказная, пользуемся этим сервисом уже год, все радуюс...
С втб это не в первый раз
Никому не рекомендую данный сервис.Перечислил им более 60тысяч руб. за годовое обслуживании.Уже в...
Afrа, Вы писали:а 200 тыс. штраф не хотите? сейчас они соберут инфу, а потом вычислят, кого уволи...
а 200 тыс. штраф не хотите? сейчас они соберут инфу, а потом вычислят, кого уволили - и впаяют по...