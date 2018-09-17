Расширят список льготников, освобождаемых от госпошлины у нотариуса

Социально незащищенным слоям населения оказывается бесплатная юридическая помощь.

Между тем отсутствие финансовых средств у граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, при оформлении доверенностей может ограничить их доступ к правосудию и лишить возможности защищать свои права и законные интересы.

В этой связи Минюст приступил к разработке поправок в ст. 33.38 НК РФ, которая регламентирует льготы при обращении за совершением нотариальных действий.

Текст проекта пока не опубликован. Принятие предлагаемых изменений в НК будет способствовать повышению эффективности реализации государственных гарантий прав граждан на получение бесплатной юридической помощи, предусмотренных статьей 48 Конституции РФ, отмечает Минюст.