Как пособие на погребение отразить в РСВ

Социальное пособие на погребение на основании пункта 1 статьи 420 НК не признается объектом обложения страховыми взносами, поскольку осуществляется в пользу физлиц, не состоящих в трудовых отношениях с организацией, и, соответственно, в сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, отражаемые в разделе 3 РСВ, не включается.

Вместе с тем сумма страховых взносов на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности уменьшается на сумму произведенных расходов на выплату страхового обеспечения.

Выплаченные пособия на погребение отражаются по строке 090 «Социальное пособие на погребение или возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению» Приложения 3 к разделу 1 РСВ за период, в котором осуществлены указанные выплаты пособий.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/16962@ от 03.09.2018.