В каком банке можно оформить гарантию на уплату налогов

MissCherie KateK, справка о снятии с учета, в электронном виде передает ПФ в НИ. А снимает ПФ с учета только... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

Тишина О у меня был сказочный интимный вопрос, правда от коллег. В крупную группу компаний искали гл. бу... Что хотят работодатели от главбухов: истории странных собеседований

natalisa52 Супер логика. Заставили людей больше работать , на эти деньги создали ещё одну бюджет... С 1 октября работодатели будут сдавать новый отчет

MissCherie Бросают фирмы на свой страх и риск, никто не знает, что завтра наше правительство придумает.И 100... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

MissCherie Отпишусь через месяц, как только мне удастся закрыть как положено свою фирму. Пока идет двухмесяч... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

Над.К А что меняет? Верные сведения или нет? Никто ничего не докажет? Или можно доказать свой стаж рабо... Пробелы в лицевом счете в ПФР – что делать?

Над.К вот зачем задавать такие вопросы и вообще об этом думать? Наверное потому, что я в принци... Пробелы в лицевом счете в ПФР – что делать?

Над.К то доверия к такой фирме у налоговиков не будет. А на каком основании у них какое-то довер... Московским налоговикам не нужны налогоплательщики, поэтому им отказывают в смене юрадресов

yante ВВбух, Вы писали:Товарищи, за каким накоем вы собрались слать отчёты на бедную Анашкину, она ж от... С 1 октября работодатели будут сдавать новый отчет

ti605 А ведь почти каждый был в похожей ситуации, не обязательно связанной с юр.адресом, но в тупиковой... Московским налоговикам не нужны налогоплательщики, поэтому им отказывают в смене юрадресов

nadezhdap_kor ToT, Вы писали:А тех у кого детей нет или дети сами себя содержат с трудом посадят в тюрьму. ... Возраст, дающий право на получение алиментов от взрослых детей, предлагают не повышать

Патрисия Все изначально было сделано неправильно. Если ООО много лет не вело деятельности и сдавало нулевк... Московским налоговикам не нужны налогоплательщики, поэтому им отказывают в смене юрадресов

Kalita И все же, лицевые счета в ПФР берут за внимание при начислении пенсии или все таки необходима тру... Пробелы в лицевом счете в ПФР – что делать?

Kalita Над.К, Вы писали:у нас проверка была по организации, А у нас не было. И у многих не было. ... Пробелы в лицевом счете в ПФР – что делать?

Лена2009 Над.К, Вы писали:у нас проверка была по организации, А у нас не было. И у многих не было. ... Пробелы в лицевом счете в ПФР – что делать?

Лена2009 Запросила в ИФНС о себе информацию о доходах за период с 1998 - 2001г. Пришел ответ только за 200... Пробелы в лицевом счете в ПФР – что делать?

Лена2009 Над.К, Вы писали: И ЭТИ данные явились основанием назначения пенсии. Ну вот это и удивител... Пробелы в лицевом счете в ПФР – что делать?

свс420 Самый правильный выход, это писать жалобы лично на чиновника (в нашем случае на Диночку Назарову)... Московским налоговикам не нужны налогоплательщики, поэтому им отказывают в смене юрадресов