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В каком банке можно оформить гарантию на уплату налогов

Минфин опубликовал на своем сайте список банков, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 74.1 НК, по состоянию на 13.09.2018.

Речь идет о банках, где налогоплательщики могут оформить гарантию на уплату налогов.

В список вошли 263 кредитных организации.

Напомним, на основании п.1 ст.74.1 НК в случае изменения сроков исполнения обязанностей по уплате налогов обязанность по уплате налога может быть обеспечена банковской гарантией. Причем банковская гарантия должна быть предоставлена банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям. Указанный перечень формируется Минфином на основании сведений, полученных из ЦБ.

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