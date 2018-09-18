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Порядок выплаты детских пособий поменяется

Минтруд опубликовал накануне проект Приказа, который вносит поправки в Порядок назначения пособий гражданам, имеющих детей, утвержденный Приказом МЗСР от 23.12.2009 №1021н.

Дело в том, что лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии, уравнены в правах и социальных гарантиях с правами и социальными гарантиями лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел в части получения государственных пособий гражданам, имеющим детей.

Соответствующая поправка будет внесена в Порядок назначения пособий.

 

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