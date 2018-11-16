К форме С-09-3-1 о создании «обособки» не надо прикладывать никакие документы

Организации, в состав которых входят обособленные подразделения, расположенные на территории РФ, подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.

Об этом напомнила ФНС в письме № ГД-4-14/21195 от 30.10.2018.

Под обособленным подразделением понимается любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более 1 месяца.

В течение 1 месяца со дня создания обособленного подразделения организация обязана сообщить об этом в ИФНС по форме С-09-3-1.

Вышеуказанная форма представляется в налоговый орган по месту нахождения организации без приложения каких-либо документов.