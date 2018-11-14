Обновите программу «Налогоплательщик ЮЛ», чтобы правильно формировать файл РСВ

Stixx Виноград... Газировка... Теперь колбаса... Что же на очереди? Как же еще денег наворовать? Колбаса подорожает на треть из-за введения акцизов

экоорен Так-то проще работать на УСН с минимальным процентом и получать законные дивиденды, каковые можно... Налоговая в РФ — это основной продавец незаконно закрытого НДС

Над.К Реклама через соцсети - это огромный поток как раз тех самозанятых. Их уже отлавливают и больших ... Законы про новому налогу для самозанятых приняты. Обзор новинки от «Клерка»

экоорен Коммунизм не за горами, если все это правда) Как блокчейн изменит бухгалтерию?

Bair Из-за Овального этого не введут в обозримом будущем. Навнедряли всяких электросервисов и попали м... Как блокчейн изменит бухгалтерию?

Bobian Я встану на место налогового инспектора и спрошу: вид деятельности по сдаче в аренду рабочего мес... Законы про новому налогу для самозанятых приняты. Обзор новинки от «Клерка»