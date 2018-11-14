Обновите программу «Налогоплательщик ЮЛ», чтобы правильно формировать файл РСВ

На сайте ГНИВЦ размещена версия 4.59.1 программы «Налогоплательщик ЮЛ».
Напомним, программное средство предназначено для автоматизации процесса подготовки налогоплательщиком форм документов налоговой и бухгалтерской отчетности, документов, используемых при учете налогоплательщиков, при представлении в налоговые органы.
Основное отличие 4.59.1 от 4.59:
1) доработано формирование бумажного носителя с двумерным штрихкодом в формате PDF417 следующих документов:
- уведомление об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ (КНД 1120106)
- уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ (КНД 1120107);
2) доработано ПО формирования файла в формате передачи данных РСВ КНД 1151111 в электронной форме в части реализации xsd-схемы версии 09 к версии формата 5.01 (контроль СНИЛС);
3) доработано ПО формирования счетов-фактур путем приема xml-файла журнала учета счетов-фактур КНД 1115104 (формат 5.03);
4) доработан ввод уведомления об использовании права не представлять информацию (340-ФЗ) в части выбора типа уведомления.
Кроме того, также обновилась программа Tester до версии 2.134.