Как проходят камеральные проверки ФСС

ФСС в ходе камеральной проверки контролирует, правильно ли работодатели рассчитывают и уплачивают взносы на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также проверку расходов на выплату страхового обеспечения.

Проверить могут период, за который составлен расчет 4-ФСС. Проверка начинается со дня представления в ФСС расчета и может продолжаться 3 месяца, уточняет отделение ФСС по Ханты-Мансийскому АО.

Если потребуется, ФСС может вызвать представителя компании для устных пояснений, направив в адрес организации письменное уведомление.

Если при проверке найдены несоответствия или ошибки, сотрудники фонда могут потребовать их устранить. Также они вправе запросить дополнительные документы и устные или письменные пояснения. Обнаружив ошибки или несоответствия, Фонд направит в адрес организации требование о внесении исправлений в расчет или даче необходимых пояснений. Исполнить его нужно в течение 5 рабочих дней.

Документальное оформление проверки зависит от ее результатов. Если будет установлен факт совершения нарушения законодательства РФ об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ФСС в течение 10 дней после окончания проверки составит акт камеральной проверки.

Если компания не согласна с выводами, то она может их обжаловать, представив свои письменные возражения в территориальное подразделение ФСС. Сделать это нужно в течение 15 рабочих дней со дня получения акта. К возражению можно приложить документы, которые подтверждают позицию организации.

Руководитель (заместитель руководителя) территориального отделения ФСС инициирует рассмотрение материалов проверки. О месте и времени проведения данного мероприятия фонд должен сообщить организации. По итогам рассмотрения решения ФСС может привлечь организацию к ответственности или нет. Вынесенное решение компания может обжаловать в вышестоящем органе ФСС или в суде.

Если же в ходе камеральной проверки ошибки и нарушения не найдены, то ФСС не составляет акт и не извещает компанию о результатах проверки.