Имущественные налоги теперь можно оплатить банковской картой на сайте ФНС

ФНС России в пилотном режиме запустила проект, позволяющий физлицам оплачивать имущественные налоги через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с помощью банковской карты. Новый функционал даст гражданам возможность быстро и без комиссии совершать платежи, а его внедрение позволит ФНС России быстро получать статусы прохождения платежа, отмечает пресс-служба ведомства.

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» теперь можно выбрать способ оплаты – «банковской картой», далее дать согласие на обработку персональных данных, ввести реквизиты карты и оплатить. Раньше при оплате налогов с помощью этого сервиса нужно было перейти на сайт кредитной организации, заключившей соглашение с ФНС России, ввести логин и пароль от онлайн-банка. Если же кредитная организация такого соглашения с Налоговой службой не имела, то нужно было распечатать платежное поручение и оплатить.

ФНС напоминает, что пользователям сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» налоговое уведомление направляется только в электронном виде. Налогоплательщикам, не имеющим «Личного кабинета», уведомления были направлены заказными письмами по почте. Если пользователю сервиса необходимо получить уведомление в бумажном виде, он должен направить в налоговую службу соответствующий запрос. Тогда уведомление будет направлено ему как по почте, так и через «Личный кабинет».