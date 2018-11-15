Рабочий день предложили сократить на 1 час для занятий спортом. Минтруд против

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил обязать работодателей выделять своим сотрудникам час рабочего времени для занятия физической культурой, а для работников, связанных с тяжелым физическим трудом, данный час выделять для дополнительного отдыха. Соответствующие поправки предлагается внести в ст. 92 ТК, передает РБК.

Свое обращение с этим предложением он направил в Минтруд.

Однако в ведомстве эту идею не поддержали. Замглавы Минтруда Любовь Ельцова заявила, что сокращение продолжительности рабочего времени для тех, кто занимается физкультурой, не представляется целесообразным, так как повлечет за собой расходы и создаст дополнительную нагрузку на работодателей.