Бухотчетность обязали сдавать только в электронном виде

Госдума приняла третьем чтении поправки в Федеральный закон «О бухгалтерском учете». В России будет создан Государсвтенный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Новый информационный ресурс будет формироваться и вестись Федеральной налоговой службой. И чтобы им его вести было проще, все организации обязаны будут сдавать бухгалтерскую отчетность только в электроном виде, начиная с отчетности за 2019 год. Для субъектов малого предпринимательства сделано исключение - для них обязанность сдавать по электронным форматам наступит на год позже, начиная с отчетности за 2020 год.

Электронные форматы отчетности, а также правила пользования новым госресурсом будут утверждаться ФНС. Но в законе уже написано, что заинтересованным лицам информация будет представляться за плату. Порядок и размер этой платы должно определить Правительство РФ.

Вместе с введением обязанности сдавать отчетность через ТКС отменяется обязанность сдавать бухотчетность в Росстат. Однако за 2018 год её еще надо будет сдавать в органы статистики.