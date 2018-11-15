Число бесконтактных операций по карте «Мир» выросло в 175 раз

За июль–сентябрь 2018 года граждане совершили 35 млн бесконтактных операций по картам «Мир», что в 175 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут «Известия».

По данным НСПК, количество бесконтактных карт «Мир» в III квартале 2017 года составляло 10 млн. За год оно увеличилось в 3,7 раза — до 37 млн на III квартал 2018-го.

И в прошлом, и в этом году граждане предпочитали оплачивать с помощью бесконтактных карт «Мир» покупки в супермаркетах, кафе и ресторанах, на заправках и в аптеках.

Впрочем, в 2018-м в топ-5 наиболее популярных категорий трат вошла оплата проезда в транспорте, потеснив покупки в магазинах одежды, уточнили в НСПК.

Это связано с тем, что национальный пластик стал универсальным проездным. В начале июля 2018 года к приему «Мира» подключился наземный транспорт в 47 городах России, а также метрополитены в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.