В Сочи собрали 50 млн. рублей курортного сбора

Сумма курортного сбора, собранного в Сочи с момента его введения по 1 ноября, составляет около 50 миллионов рублей, что выше планового показателя почти в два раза, рассказал руководитель управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат.



Он подчеркнул, что собранные деньги пойдут на обновление туристической инфраструктуры курорта - замену лавок, установку теневых беседок на набережной, передает РИА Новости.

Кроме того, обновят урны и установят современные туалетные модули на пляжных территориях. По его словам, также на эти деньги будет обновлена велосипедная дорожка на набережной в Имеретинской низменности.



Это примерные направления, за которые проголосовали жители во время конкурса на сайте. Окончательное решение примет общественный совет при министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, уточнил Доморат.



