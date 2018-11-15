Instagram-блогеров могут заставить платить налоги за рекламу в своих аккаунтах

Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил обязать блогеров и владельцев популярных страниц в соцсетях оформлять свои аккаунты на юридические лица или ИП, за счет чего легально размещать рекламу и платить налоги с прибыли. Об этом он заявил Агентству городских новостей «Москва».

«Нужно исходить из того факта, что реклама в соцсетях распространяется на коммерческой основе, то есть за нее блогерам платят деньги. Тут должны возникать такие взаимоотношения, где одной из сторон будет, как минимум, индивидуальный предприниматель, который ведет свой блог в Instagram или иной соцсети. Необходимо для соцсетей ввести обязательные требования для юридического закрепления аккаунта за пользователем, особенно это касается тех пользователей, которые имеют огромное количество подписчиков и используют блог в том числе и для продвижения товаров или услуг - предпринимательской деятельности», - сказал А.Свинцов.

Он подчеркнул, что при закреплении аккаунта за юрлицом или ИП на блогера ляжет обязанность по уплате налогов в связи с получением доходов от публикации рекламных постов.

«Любая предпринимательская деятельность в Российской Федерации подчинена законам. Можно выступать как индивидуальный предприниматель, как общество с ограниченной ответственностью. Но если блогер получает деньги за услуги, то это предпринимательская деятельность, подчиняющаяся действующим законам РФ и соответствующему налогообложению. Они могут выбрать для себя удобный формат налогообложения и работать», - уточнил депутат.

А.Свинцов отметил, что соответствующее закрепление аккаунтов за юрлицом может положительным образом отразиться на деятельности блогеров, обезопасив их страницы от кражи и взломов.

«Для них это было бы выгодно, потому что бывают случаи, когда аккаунты взламывают, воруют, распространяют вредоносную информацию - всячески портят сам бизнес. И, таким образом, владельцы страниц будут заинтересованы, если они смогут прийти в офис компании, принести паспорт и зарегистрировать аккаунт как доменное имя на себя или на организацию, после чего эксплуатировать. При юридической регистрации аккаунтов в соцсетях все перейдет в «белое поле». И тогда появится ответственность за недостоверную, ложную или опасную информацию в рекламе, что можно купить косметику, которая принесет вред здоровью или продукты питания, употребив которые можно потерять здоровье или которые вообще приведут к гибели человека», - подытожил депутат.