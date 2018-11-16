Мошенники обманывают бизнесменов, выдавая себя за Роспотребнадзор

Роспотребнадзор разместил на своем сайте письмо от 09.11.2018 № 01/14680-2018-27 «О новом виде мошеннических действий».
Документ содержит предостережение для бизнесменов.
Мошенники, представляясь сотрудниками подведомственного Роспотребнадзору ФГУП «Центр защиты прав потребителей» уведомляют по телефону о проведении проверки. Успешно пройти проверку компании якобы помогут юридические советы лже-инспекторов и приобретение нормативки для «уголка потребителя» стоимостью 2 тыс. рублей.
Роспотребнадзор сообщает, что не имеет отношения к этим звонкам и призывает бизнесменов быть бдительными и сообщать о подобных случаях в Роспотребнадзор и правоохранительные органы.