Чиновница, незаконно выписавшая себе премии на 108 тысяч рублей, оштрафована на 40 тысяч

Новочебоксарский городской суд оштрафовал на 40 тысяч рублей начальницу финансового отдела администрации города, которая издала 39 приказов о начислении себе премии на общую сумму 108 тысяч рублей. Женщина признана виновной в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

Следствием и Новочебоксарским городским судом установлено, что с января 2012 по апрель 2016 года в городе Новочебоксарске чиновница незаконно, без соответствующих решений главы городской администрации, издала 39 приказов о своем премировании на общую сумму свыше 108 тысяч рублей, а затем распоряжалась этими денежными средствами по своему усмотрению.

В ноябре 2012 и июне 2013 года она, также превышая свои должностные полномочия, лично издала приказы о присвоении себе классных чинов советника муниципальной службы вначале 2-го, а потом 1-го класса. При этом второй приказ она подписала якобы за особые отличия в службе на основании решения ею же сформированной аттестационной комиссии, хотя не имела права этого делать. В результате в последующем она незаконно ежемесячно получала выплаты за вышеуказанные чины из муниципального бюджета.



Управление Следственного комитета по Чувашии