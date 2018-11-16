Персональные данные посетителей МФЦ оказались в свободном доступе

На компьютерах общего доступа в МФЦ обнаружено множество скан-копий паспортов и других документов, к которым может получить доступ любой желающий, пишет «Коммерсантъ».

Дело в том, что каждом МФЦ есть компьютер общего пользования, подключенный к сканеру. И любой посетитель МФЦ может самостоятельно его использовать, например, для загрузки копий документов на портал госуслуг.

Журналисты посетили МФЦ в Москве и выяснили, что на этих компьютерах в общем доступе хранятся сотни разных документов: копии паспортов, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов, реквизитов счетов в банках.

Граждане загрузив их, забыли удалить файлы. В итоге эти сканы любой желающий может скачать на флешку или же отправить себе по почте.

Мошенники могут использовать эти данные как для рекламной рассылки, так и для получения микрозаймов.

Между тем в пресс-службе центров госуслуг Москвы на запрос журналистов «Коммерсанта» сообщили, что компьютеры в зоне электронных услуг не имеют полного доступа к интернету, администраторы центров госуслуг Москвы, согласно внутренним правилам, раз в день очищают рабочий стол и корзину компьютеров.