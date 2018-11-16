Предлагают ввести понятие социального предпринимательства

В Госдуму внесен законопроект № 587497-7, который вводит гарантии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по социальному предпринимательству.
Авторы проекта – депутаты от «Справедливой России».
Инициатива впервые закрепляет в законодательстве определение социального предпринимательства и утверждает ряд государственных гарантий для социально ориентированного бизнеса.
По задумке авторов проекта, социальное предпринимательство - это как правило малый и средний бизнес, в котором не менее 75% прибыли предприятия идёт на решение социальных вопросов жителей того или иного населённого пункта или, например, не менее половины сотрудников представляют социально незащищённые слои населения: люди с инвалидностью, многодетные родители, пенсионеры, выпускники детских домов, которым очень трудно трудоустроиться. И если их зарплата составляет не менее трети от фонда оплаты труда, то такое предприятие можно отнести к социальному предпринимательству.
Подобные предприятия должны иметь право заключать с государством имущественные договоры, например, договоры аренды, безвозмездного пользования без конкурсов и аукционов. Кроме того, субъекты социального предпринимательства вправе рассчитывать на различные формы поддержки со стороны органов власти. Например, в части популяризации их деятельности, а также продвижения их товаров и услуг.