Даже если зарплата перечисляется на карту, расчетный листок все равно надо выдать

Информация о составных частях заработной платы должна быть доведена до сведения работника посредством представления ему расчетного листа. Об этом сообщает Минтруд в письме № 14-1/ООГ-8459 от 23.10.2018.

У работодателей есть обязательство выдавать всем работникам расчетные листки при выплате заработной платы, в том числе при перечислении ее на банковские карты.

Это связано с тем, что ТК не содержит каких-либо исключений в отношении представления работникам расчетных листков в зависимости от способа выплаты заработной платы.



Однако порядок выдачи расчетных листков, в том числе при перечислении зарплаты на карту, законодательством не определен. Следовательно, такой порядок может быть определен в локальном нормативном акте организации.



