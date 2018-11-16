«Рокетбанк» намерен брать плату за хранение денег на карте клиента

«Рокетбанк» опубликовал новые тарифы для физлиц, которые вступают в силу 1 декабря 2018 года.

В пункте 11 в примечаниях тарифам говорится: если у пользователя осталось меньше 1 тыс. рублей на счету, а по карте не было операций три месяца, то с 91 дня банк может списывать по 100 рублей в месяц за хранение данных клиента.

В «Рокетбанке» прокомментировали, что описание комиссии с неактивных клиентов не означает, что она обязательно будет сниматься, и с клиентом свяжутся в спорной ситуации, пишет vc.ru.