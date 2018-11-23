ИНН – это не персональные данные

Каждому налогоплательщику присваивается единый на всей территории РФ по всем видам налогов и сборов ИНН.

ИНН формируется как цифровой код, состоящий из последовательности цифр, характеризующих код налогового органа (4 знака), порядковый номер записи о лице в ЕГРН (6 знаков) и контрольное число (2 знака).

Таким образом, ИНН фактически является номером записи о лице в Едином государственном реестре налогоплательщиков.

ИНН не является информацией, входящей в перечень персональных данных, применяется исключительно в целях упорядочения учета налогоплательщиков внутри системы налоговых органов, а также служит только для ускорения обработки огромного потока информации в интересах соблюдения прав налогоплательщиков.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-01-11/76554 от 25.10.2018.