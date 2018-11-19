Колбаса подорожает на треть из-за введения акцизов

Колбасные изделия в России могут обложить акцизами. Соответствующее предложение внес экспертный совет при Правительстве РФ. Акциз может составить около 160 рублей на 1 кг мясной продукции, пишут «Известия».

Свое предложение авторы инициативы обосновали тем, что такого рода продукция имеет в своем составе канцерогены. Вырученные от акцизов средства планируется направить на удешевление продуктов здорового питания.

Идея о сборе на продукты переработки красного мяса получила поддержку Минздрава. Против акцизов уже выступили производители мясной продукции.