Криптовалюты на обычные деньги выгодно менять в России

На территории России активно идет обмен криптовалют на «обычные» деньги — зачастую на доллары. Об этом «Известиям» рассказал источник в компании из Прибалтики, сотрудники которой проводят такие сделки, а также банкир из топ-20 финансовых организаций.

Участники крипторынка также подтвердили «Известиям» эту информацию. По оценкам Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ), весь рынок оценивается в сотни миллионов долларов в год. Сейчас это полукриминальный бизнес и участники сделок нередко становятся жертвами грабежа, подчеркивают эксперты. Они считают, что ситуация не изменится до тех пор, пока не появятся законы, регулирующие обращение криптовалют и майнинг.

Криптообменники делятся на два вида: офлайн и онлайн. В первом случае клиент при личной встрече передает кошелек — физический носитель, на котором записана криптовалюта. В обмен он получает обычные деньги.

С помощью онлайн-платформ поступления денежных средств идут через банковский шлюз (аппаратно-программный комплекс, который позволяет автоматизировать процесс приема платежей онлайн), пояснил эксперт в сфере кибербезопасности. По словам собеседника «Известий» в банке из топ-20, обычно такие операции проводят маленькие кредитные организации, которые обслуживают теневой сектор экономики.

Менять валюту в Россию едут из ближнего зарубежья. Есть страны, где этот рынок легализован, и множество фирм продают оборудование для майнинга, а также юридически сопровождают выход игроков на IСO на реальных биржах. В первую очередь это страны Европы (Германия, Эстония, Швеция, Бельгия). Однако там провести такие операции дороже, чем в России. Из-за того, что в ЕС обмен легален и его видят регуляторы и налоговые органы, участникам сделок приходится платить сбор с оборота или налог на прибыль. Во избежание таких расходов компании предпочитают обменивать криптовалюты на доллары в России, где операции не видны и государству ничего платить не нужно. Источник «Известий» в одной из таких компаний рассказал, что конвертировать криптовалюту в реальные деньги сегодня вполне свободно можно в Санкт-Петербурге.