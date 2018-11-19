«Клерк» готовится запустить новый проект с онлайн-курсами

Борис Мальцев, руководитель «Клерка» в своем блоге поведал аудитории о планах по внедрению онлайн-курсов для бухгалтеров.
Для проекта планируется привлекать не звездных лекторов, а новых людей, например, бухгалтеров, переживших проблематику курса на себе.
В частности, планируются курсы на следующие темы:
1. Как бухгалтеру сменить профессию или начать свой бизнес
2. Защита при всех видах проверок
3. Как запоминать быстро и надолго большие объемы информации
4. Все про НДС
5. Все про изменения в 2019 году
Если у вас есть предложения по темам, с удовольствием выслушаем их.
Поделиться своим мнением можно в комментариях к этому материалу или в блоге Бориса Мальцева.