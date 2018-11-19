«Клерк» готовится запустить новый проект с онлайн-курсами

Борис Мальцев, руководитель «Клерка» в своем блоге поведал аудитории о планах по внедрению онлайн-курсов для бухгалтеров.

Для проекта планируется привлекать не звездных лекторов, а новых людей, например, бухгалтеров, переживших проблематику курса на себе.

В частности, планируются курсы на следующие темы:

1. Как бухгалтеру сменить профессию или начать свой бизнес

2. Защита при всех видах проверок

3. Как запоминать быстро и надолго большие объемы информации

4. Все про НДС

5. Все про изменения в 2019 году

Если у вас есть предложения по темам, с удовольствием выслушаем их.

Поделиться своим мнением можно в комментариях к этому материалу или в блоге Бориса Мальцева.