Клерк.Ру

«Клерк» готовится запустить новый проект с онлайн-курсами

Борис Мальцев, руководитель «Клерка» в своем блоге поведал аудитории о планах по внедрению онлайн-курсов для бухгалтеров.

Онлайн-курсы для бухгалтеров и людей

Для проекта планируется привлекать не звездных лекторов, а новых людей, например, бухгалтеров, переживших проблематику курса на себе. 

В частности, планируются курсы на следующие темы:

1. Как бухгалтеру сменить профессию или начать свой бизнес
2. Защита при всех видах проверок
3. Как запоминать быстро и надолго большие объемы информации
4. Все про НДС
5. Все про изменения в 2019 году

 Если у вас есть предложения по темам, с удовольствием выслушаем их.

Поделиться своим мнением можно в комментариях к этому материалу или в блоге Бориса Мальцева.

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