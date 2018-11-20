Акция к Дню бухгалтера

«Декларация.Online» объявила акцию к Дню бухгалтера: при подключении к сервису по отправке отчетности — 3 месяца бесплатно, об этом сообщил «Такснет» в блоге компании.

Важное условие участия в акции — подключение к тарифу «Индивидуальный» на 1 год.

Подробнее с сервисом «Декларация.Online» можно ознакомиться в демо-доступе.

С помощью сервиса можно сдавать отчеты во все необходимые государственные органы по всей России. Устанавливать программу не нужно — она доступна с любого компьютера с выходом в интернет.

На все ваши вопросы ответят по телефону: 8 800 51 10 43.

Ссылка для участия в акции находится здесь.