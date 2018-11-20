Россияне смогут зарабатывать на данных о себе

В нацпрограмме «Цифровая экономика» может появиться положения, позволяющее пользователям получать вознаграждение за сбор и использование информации о них.

Правовой режим монетизации пользовательских данных может быть похож на регулирование интеллектуальной собственности, когда «авторы получают блага от использования своих произведений» третьими лицами, пишет РБК.

Разработкой концепции занимается группа по нормативному регулированию АНО «Цифровая экономика». Работу планируется завершить до конца года.

Один из вариантов — создание маркетплейса (площадки электронной торговли) с данными, который бы мог связать напрямую продавца, то есть пользователя, и покупателя, то есть бизнес.

В каком именно виде будут получать поощрение пользователи (денежное вознаграждение, бонусы, скидки или что-то другое), решит бизнес-сообщество при участии представителей государства.

Как рассказал РБК менеджер по развитию бизнеса Aidata Сергей Плашкевич, проблемы создания инструмента монетизации данных для пользователя заключаются в том, что большинство из них не знают, что за их данные вообще могут заплатить, а механизмы, с помощью которых можно было бы это реализовать в полном объеме, отсутствуют. ​Плашкевич считает, что создать такую систему можно было бы, например, на базе портала «Госуслуги», так как у российских пользователей уже сложилась традиция пользования этим сервисом, а сам сервис является крупным агрегатором персональных данных.

