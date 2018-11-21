В России введут маркировку черной икры

Росрыболовство разработало дорожную карту мероприятий по введению маркировки продукции из особо ценных (осетровых) и просто ценных (лососевых и других) пород водных биологических ресурсов, пишет РБК.

Маркироваться будет икра и мясо рыб.

На первом этапе в эксперименте поучаствует Союз осетроводов: в ближайшее время предприятия союза начнут добровольную маркировку икры и продукции из осетровых рыб.

Проект будет запущен в ближайшие 3 месяца. Маркировка пока будет добровольной, но в Союзе осетроводов не исключают, что в будущем она станет обязательной.



