Примите поздравления от «Такснет»

saigak Я правильно понимаю, что законодательно ничего не изменилось и обязанность сдавать так и не появи... До 25 декабря ЦЗН ждет отчеты о предпенсионерах за 4 квартал 2018

Elv Дело пока даже не в медобслуживании. А в налоге. Для начала надо обеспечить всех работой. )) В со... Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату

Первоклассник Кранты давно уже наступило, а финдиректоры только проснулись. Ну и дрыхнуть горазды!!! Среди финдиректоров растет пессимизм

glav=buh Да не поэтому. Если начальство ФОМС будет ездить на семинары во Вьентнам и Грецию и покупать квар... Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату

Nataliya78 Я вам от души желаю что бы в своей жизни никогда не столкнулись с такими ситуациями. И все у вас ... Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату

Wern Наверное поэтому таджички и узбечки на последнем сроке едут не в США, а в Россию. Потому что у на... Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату

Wern Мне надоела безмозглая уравниловка. Радоваться я найду чему, например тому, что у соседей будет с... Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату

YUM ну зачем так далек ходить? Поинтересуйтесь сколько стОит вставить имплант в рот или в тазобед... Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату

YUM ну зачем так далек ходить? Поинтересуйтесь сколько стОит вставить имплант в рот или в тазобед... Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату

Nataliya78 Что за идея вообще? По моему денег в бюджете станет еще меньше если все безработные пойдут на бир... Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату

НатальяС А тем кто хочет сам платить за мед услуги, поинтересуйтесь, сколько стоят операции или роды в США... Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату

Vladymir_Bogatyrev Забавно что вы не знаете, что во всех развитых странах есть медицинская страховка, правда не мног... Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату

Wern Мои предложение было отменить бесплатную медицину вообще, само собой отменить и все взносы. Нужно... Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату

Wern Ага, а если родил, но ребенок умер лет так в 16, то тоже пенсия не положена? А если вырос и уехал... Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату

Nataliya78 Если муж содержит жену вообще не факт, что его взносов хватает чтоб покрыть лечение их обоих. Там... Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату

АДИМ Уже на высшем уровне открыто признают, что страна живет по понятиям и договоренностям, а не по за... Путин разрешил главе ФНС не штрафовать самозанятых граждан

АДИМ Бред же. Если штраф предусмотрен законом, то его (не)предъявление не должно быть по воле исполнит... Путин разрешил главе ФНС не штрафовать самозанятых граждан

Nataliya78 А причем тут закон запрещающий воровать? Дело не в законе, а в чиновниках на местах Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату

Nataliya78 Пенсии платят работающие граждане тем кто уже не работает и даже социальные. Так что если не роди... Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату