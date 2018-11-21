Примите поздравления от «Такснет»

Я правильно понимаю, что законодательно ничего не изменилось и обязанность сдавать так и не появи...
"Депутат считает несправедливым, что социальные гарантии, предусмотренные законодательством, нера...
Дело пока даже не в медобслуживании. А в налоге. Для начала надо обеспечить всех работой. )) В со...
Кранты давно уже наступило, а финдиректоры только проснулись. Ну и дрыхнуть горазды!!!
Вы правы. Вчера слушала его интервью. Его спросили: "Бабушка живет с внуком, который не работает ...
Мои предложение было отменить бесплатную медицину вообще, само собой отменить и все взносы. Нужно...
Очень распространенная манера - попрекать информацией, которую ранее не давал и взять ее собеседн...
Знаете, если вы про человека, перешагнувшего порог 80 лет несколько лет назад пишете "встать пора...
Да не поэтому. Если начальство ФОМС будет ездить на семинары во Вьентнам и Грецию и покупать квар...
Вашей маме отказывают в помощиГлупости, уж извините за прямоту. Отказывают потому, что врачей нет...
Примерно 18 миллионов россиян трудоспособного возраста не имеют официальной работы, отм...
Я вам от души желаю что бы в своей жизни никогда не столкнулись с такими ситуациями. И все у вас ...
Наверное поэтому таджички и узбечки на последнем сроке едут не в США, а в Россию. Потому что у на...
Мне надоела безмозглая уравниловка. Радоваться я найду чему, например тому, что у соседей будет с...
ну зачем так далек ходить? Поинтересуйтесь сколько стОит вставить имплант в рот или в тазобед...
ну зачем так далек ходить? Поинтересуйтесь сколько стОит вставить имплант в рот или в тазобед...
Ага, и она стоит "немного" денег, и бомжам ее не дают - это вы знаете?
Что за идея вообще? По моему денег в бюджете станет еще меньше если все безработные пойдут на бир...
А тем кто хочет сам платить за мед услуги, поинтересуйтесь, сколько стоят операции или роды в США...
и как это комментировать?)
Про биткоин интересная инфа. Теперь китайцы и вьетнамцы являются основными и един...
Неработающих граждан нужно просто отключить от бесплатного мед. обслуживания. Не хотят - пусть не...
Забавно что вы не знаете, что во всех развитых странах есть медицинская страховка, правда не мног...
То есть ничего не предлагаете. Понятно.
Мои предложение было отменить бесплатную медицину вообще, само собой отменить и все взносы. Нужно...
Забавно, но этот "пережиток средневековья" активно применяется во всех развитых странах :)
Ага, а если родил, но ребенок умер лет так в 16, то тоже пенсия не положена? А если вырос и уехал...
Если муж содержит жену вообще не факт, что его взносов хватает чтоб покрыть лечение их обоих. Там...
Уже на высшем уровне открыто признают, что страна живет по понятиям и договоренностям, а не по за...
Вообщета не всеобщее медицинское обслуживание, это пережиток средневековья, очнитесь вы живёте в ...
Бред же. Если штраф предусмотрен законом, то его (не)предъявление не должно быть по воле исполнит...
А причем тут закон запрещающий воровать? Дело не в законе, а в чиновниках на местах
"представить все документы, подтверждающие достоверность и правомерность расчетов наличными ...
Пенсии платят работающие граждане тем кто уже не работает и даже социальные. Так что если не роди...
Только я думаю, наивных дураков на этом форуме нет.На форуме нет, в стране - есть.