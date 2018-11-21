Клерк.Ру

Примите поздравления от «Такснет»

«Такснет» присоединяется к поздравлениям, звучащим сегодня в адрес бухгалтеров и налоговых работников.

Поздравляем представителей двух очень важных и ответственных профессий с профессиональными праздниками.
По всей стране сегодня отмечают День российского бухгалтера и День налогового работника Российской Федерации.

Желаем вам неиссякаемого полета мыслей с вашем творчестве (ведь оно применимо в любом деле). Чтобы всегда было время на семью, родных и друзей. Успехов вам в карьере и легкости в исполнении задач. Чтобы вам в успешной деятельности сопутствовали терпение и работоспособность, уважение ваших подчиненных и руководителей

—  компания «Такснет», разработка и продажа систем электронного документооборота и отчетности.

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