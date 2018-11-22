Госдума приняла закон об индексации военных пенсий

С 1 октября 2019 года пенсии военных, полицейских и пожарных вырастут на 6,3 процента. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении, сообщила «Парламентская газета».
По российскому законодательству, денежное довольствие сотрудников органов внутренних дел, противопожарной службы, органов наркоконтроля и учреждений уголовно-исполнительной системы учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54 процентов. Начиная с 1 января 2013 года оно должно ежегодно увеличиваться на 2 процента до тех пор, пока пенсия не достигнет 100 процентов. С учётом уровня инфляции ежегодное увеличение может быть более 2 процентов. Но с 1 января 2017 года норму об увеличении довольствия приостановили. С тех пор при расчёте пенсии учитывается 72,23 процента довольствия.
Закон продлевает действие этой нормы до 1 января 2020 года. Но при этом проект бюджета учитывает повышение денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков и граждан, проходящих службу в учреждениях УИС и войсках национальной гвардии.
С 1 октября 2019 года эти выплаты вырастут на 4,3 процента, синхронно с повышением денежного довольствия военнослужащих. Учитывая поручение президента о дополнительном увеличении военных пенсий на 2 процента, общая индексация составит 6,3 процента. Таким образом, военная пенсия в среднем составит 26 200 рублей ежемесячно.