Госдума приняла закон об индексации военных пенсий

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VikaV2193 Да, все так! Однако, мне кажется, что лучше исключить двойную и тройную оплату, а не брать денег... Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату

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VikaV2193 О, я задела Ваши чувства и Вы решили, что это троллинг. )) Это уже не плохо само по себе, может ... Налоговая оговорка в договоре: два способа возложить налоговую ответственность на контрагента

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