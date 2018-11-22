ФНС России обновила свой сайт

ФНС России запустила обновленную версию официального сайта, сообщает пресс-служба ведомства

Ключевое отличие нового сайта в том, что самые востребованные налогоплательщиками разделы «Новости» и «Сервисы» теперь можно настроить под себя и выбрать, в каком виде информация должна быть представлена на странице: в виде карточек или списком.

Основой сайта по-прежнему являются жизненные ситуации. Так, например, если пользователь не знает, какой из более чем 50 электронных сервисов нужен именно ему, то он может остановиться на одной из предложенных категорий, которые объединяют сервисы по тому или иному признаку: «Все об ИНН», «Платежи в бюджет», «Создание бизнеса» и др., или воспользоваться контекстным поиском. Кроме того, пользователь может отфильтровать всю информацию на сайте в зависимости от той категории плательщика, к которой он принадлежит: индивидуальный предприниматель, физическое или юридическое лицо.

При этом для удобства пользователей основная структура сайта и цветовая палитра сохранились. Сайт получил адаптивный дизайн, что делает его одинаково комфортным в использовании как на мобильных устройствах, так и на стационарных компьютерах.