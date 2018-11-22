Банкомат распознает клиента по рисунку вен

Российские кредитные организации изучают вопрос переоборудования банкоматов для проверки клиентов по рисунку вен. Об этом «Известиям» рассказали официальные представители ВТБ и Тинькофф-банка.

После апгрейда АТМ россиянам не понадобится карта для снятия наличных, совершения платежей и переводов через аппараты. По словам экспертов, идентификация по ладони считается одной из самых надежных в мире, соответствующие биометрические параметры хранятся 10 лет. Впрочем, при повреждении руки идентификация граждан будет затруднена. Эксперты не исключают, что в будущем банкоматы будут распознавать клиентов по отпечаткам пальцев, сетчатке глаза, а также анализировать поведенческие характеристики клиентов. Например, скорость печати по клавишам аппаратов.

Когда банкоматы будут переоборудованы, граждане смогут с их помощью совершать операции (снимать наличные, делать переводы) без карты: она будет привязана к отпечатку вен клиентов. В этом плюс для гражданина: не придется носить «пластик» с собой. Для того чтобы проходить проверку по контуру линий на ладони, им нужно будет предварительно сдать биометрию в офисах кредитных организаций.

Банкоматы, проверяющие граждан по рисунку вен ладони, распространены в мире, в частности, в Бразилии (Bradesco Bank), Турции (Ziraat Bank), Германии (Deutsche Bank), Японии (Ogaki Kyoritsu Bank, Tokyo Mitsubishi Bank), Южной Корее (Shinhan Bank), Китае и других странах. В ряде банков, например в Bank of China Hong Kong, есть сканирование вен пальца (FingoPay).