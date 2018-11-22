Клерк.Ру

Новые эффективные вебинары от Такснета

Компания «Такснет» приглашает принять участие в бесплатном вебинаре по планированию 2019 года. Начало завтра — 23 ноября в 10:00 мск.

Ведущий эксперт — Екатерина Федянова: бизнес ментор-практик, автор персональной программы «Рестарт владельца бизнеса».

Будет обсуждаться:

  • для чего нужно планирование;
  • анализ прошлого года;
  • вместе найдем формулу эффективного успеха
  • постановка глобальной цели на год;
  • построение плана на год.

И самое интересное — Екатерина обязательно даст домашнее задание и будет еще один сюрприз.

Ссылка для регистрации здесь.

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