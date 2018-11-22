Новые эффективные вебинары от Такснета

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Галина_Мельникова Что за шум,это давно всё действует, кроме НДС с 18 на 20%. С налогом на имущество давно нужно был... Как ужесточат сбор налогов в 2019 году: Минфин раскрыл планы

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VikaV2193 Ваши опасения понятны и справедливы. Так и надо писать прямым текстом, а не перекладывать всю отв... Налоговая оговорка в договоре: два способа возложить налоговую ответственность на контрагента

Над.К 13%, да. Но её не платили :) Так заставили бы платить. Уже пытаются. От появления вот этого закон... Путин разрешил главе ФНС не штрафовать самозанятых граждан

Afrikan Все верно. Если контрагент задумает стать однодневкой или не будет отражать НДС в своих деклараци... Налоговая оговорка в договоре: два способа возложить налоговую ответственность на контрагента

Nаdine 13%, да. Но её не платили :) А сейчас, боюсь, всё идёт к тому, что по крайней мере активно рабо... Путин разрешил главе ФНС не штрафовать самозанятых граждан

TatyanaMonetova Чем будут отличаться данные организации по отчетности сданной в ПФР и вновь вводимым отчетом? Кон... До 25 декабря ЦЗН ждет отчеты о предпенсионерах за 4 квартал 2018

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Afrikan Да нет конечно же. Просто раз у вас нет ощущения неуместности упоминания на профессиональном фору... Налоговая оговорка в договоре: два способа возложить налоговую ответственность на контрагента

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Над.К Ну как же, был 0 - стало 4%, а кому-то и 6%. Когда это был ноль? Ставка НДФЛ вообще-то 13% и её н... Путин разрешил главе ФНС не штрафовать самозанятых граждан

IriEro В лучшем виде? Может, для таджичек и узбечек это и лучший вид, но Вы когда последний раз были в к... Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату

Nаdine Ну как же, был 0 - стало 4%, а кому-то и 6%. Если считать по правилам математики :) то налицо ув... Путин разрешил главе ФНС не штрафовать самозанятых граждан

Nаdine "Какие банковские вклады государство может забрать себе" - да в общем-то любые. 1990-й год хотя б... Какие банковские вклады государство может забрать себе

Nataliya78 А вы и не поймёте что вас плохо лечат. Вам навещают лапши на уши, что больше ничего не сделать и ... Неработающих граждан предлагают обязать платить взносы и штрафовать за их неуплату