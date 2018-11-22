Новые эффективные вебинары от Такснета

Компания «Такснет» приглашает принять участие в бесплатном вебинаре по планированию 2019 года. Начало завтра — 23 ноября в 10:00 мск.
Ведущий эксперт — Екатерина Федянова: бизнес ментор-практик, автор персональной программы «Рестарт владельца бизнеса».
Будет обсуждаться:
- для чего нужно планирование;
- анализ прошлого года;
- вместе найдем формулу эффективного успеха
- постановка глобальной цели на год;
- построение плана на год.
И самое интересное — Екатерина обязательно даст домашнее задание и будет еще один сюрприз.
Ссылка для регистрации здесь.