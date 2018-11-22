Клерк.Ру

Россияне смогут получить деньги за незаконное использование их персональных данных

Россияне смогут взыскивать компенсацию за несанкционированное использование их персональных данных, по примеру выплат правообладателям возмещения за нарушение авторских прав. Возможность предоставления гражданам такого права обсудили на «круглом столе» в Аналитическом центре при правительстве РФ, рассказал ИПБ России в блоге компании со ссылкой на «Российскую газету»

На сегодняшний день компании, использующие персональные данные граждан без их согласия могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа. За 9 месяцев текущего года организации оштрафовали на 2,647 млн. рублей. Россияне, страдающие от навязчивых рекламных звонков и посланий, чьи данные были незаконно переданы третьи лицам, не получили ничего.

Особо остро стоит проблема сохранения неприкосновенности персональных данных в интернете — программы собирают данные пользователей, а затем эти сведения выставляются на торги на профильных биржах США и Азии.

Таким образом нарушается конституционное право пользователя на неприкосновенность частной жизни. Эту ситуацию должен изменить новый закон о данных россиян. Сейчас в плане регулирования цифровой экономики есть только общие слова о правилах оборота общедоступных данных.

Подробности читайте здесь.

Посетить семинар по теме «Защита персональных данных»

Все семинары по теме Защита персональных данных