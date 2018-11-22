В России возбудили дело против производителя шин Bridgestone

Против производителя шин Bridgestone возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей, сообщила РБК пресс-секретарь Балтийской таможни Алина Шмидт. Кто именно является фигурантом дела, не уточняется.

По словам Шмидт, в рамках дела сотрудники таможни провели обыски в офисах Bridgestone в Москве, Санкт-Петербурге и Ульяновске. Ранее РБК сообщал, что обыски прошли 20 ноября.

В пресс-офисе Bridgestone «Интерфаксу» заявили, что расследование связано с «ввезенным несколько лет назад оборудованием». «Мы сотрудничаем [с таможенными органами] для скорейшего разрешения вопроса», — заявил неназванный собеседник агентства.