Краснодарский банк «Первомайский» и московский «Русский ипотечный банк» остались без лицензий

Сегодня ЦБ отозвал лицензии еще у двух банков. На этот раз право осуществлять деятельность лишились ООО КБ «Русский ипотечный банк» (г. Москва) и ПАО Банк «Первомайский» (г. Краснодар).

Оба банка были вовлечены в проведение сомнительных транзитных операций, сообщает пресс-служба ЦБ.

В ноябре 2018 года в связи с оттоком значительной части клиентской базы (порядка 50% средств юрлиц) в «Русском ипотечном банке» произошло резкое ухудшение финансового состояния банка, в связи с чем он оказался не способен своевременно исполнять свои обязательства перед клиентами.

Ключевым направлением бизнес-модели банка «Первомайский» являлось кредитование юридических и физических лиц, в том числе связанных с банком. Основным источником фондирования этой деятельности являлись привлеченные денежные средства населения.