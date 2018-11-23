Краснодарский банк «Первомайский» и московский «Русский ипотечный банк» остались без лицензий

Хочу не согласиться с вами по поводу «бесплатного» вордпресса. Расчудесный бесплатный вордпресс ш...
"автор дает понять, что сперва вы дыры- то заделайте, оторвите присосок-пиявок гнилых которые к в...
Такие работники ни одному работодателю на фиг не нужны будут... Вообще... Короче, кинули толпу лю...
Читайте предыдущий комментарий.
Слышали звон, да не знаете где он. В фантазиях можно, в реальности PostgreSQL платная, с линуксом...
Ну в этом сомнения не было.
Что то шансы получать пенсию обычному человеку, всё больше и больше сопоставимы с шансами выиграт...
Добавлю третью категорию. Церковь в любых ее формах. Неважно какая исламская, христианская, будди...
к сожалению да, и это скорее всего будет не бесплатно
Зря приплели стоимость SQL и Windows. 1С можно запускать а Линукс и PostgreSQL, чем существенно с...
Я чуть иначе понял автора. Я понял его слова так, что поскольку государственная машина сама не мо...
И я полностью согласна по всем пунктам. Прям как Я душу излила. НО я плачу налоги-т.к. от них не ...
Насчет аналогии, автор дает понять, что сперва вы дыры- то заделайте, оторвите присосок-пиявок гн...
Написано много, но не по существу. Человек живущий в обществе, априори не может быть не зависимым...
Скоро кровушка потечет ручьями, головы покатятся капустными кочанами.
Смысл моего комментария был в том, что данная статья на клерке с моей точки зрения весьма запозда...
Так как я на УСН, мне не нужен учет товаров с размерным рядом и т.д., то я использую ПО, которое ...
А что им: деньги не свои, не кровно заработанные. Ворюги!
Попытаюсь продолжить вашу аналогию: вы пытаетесь наполнить дырявое ведро, чтобы потом из него нап...
Автор считает себя свободным от общества, полагает, что вправе делать выбор "Платить или не плати...
Конкуренция и так есть, а одним игроком больше или меньше - разнице ни какой.
А дело не в том что бы не платить вообще. Дело в справедливости. А справедливость заключается в р...
))Ну да, были там и рабы, обеспечивали всех граждан бесплатным хлебушком, да гладиаторскими играми.
О рабах забыли написать еще. )
Хммм... Что-то на мою дочь в школе еще ни один поп не напал, да и слепым ура-патриотизмом в школе...
Объясните мне мне пожалуйста, теперь я должен отнести свою кассу на обслуживание, что бы мне пере...
У меня лично претензии к пункту 7.2 в данной или подобной формулировке, я писала именно о невозмо...
Не знаю, может есть какая нибудь статистика, еще руку никому не отрубили случаем?
Человек живет в своей стране, имеет семью, родню, почему он должен съехать в другую страну, он но...
Почему не собирается? Он не собирается это делать в одиночку. А что бы собрать единомышленников н...
Человек часть налогов платит через потребление. Уклонение от тех налогов, от которых можно уклони...
Если Вы не хотите покупать электровеник, то Вы его брать и не будете, правильно? Вот автор тоже н...
"Если в вашем доме поселился жулик то должны съехать вы, а не жулик?"Прочитай вы мое сообщение, п...