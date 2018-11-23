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За утечку персональных данных будут штрафовать

Минкомсвязи разработало проект с поправками в КоАП, который вводит административную ответственность для операторов и обработчиков персональных данных за утечку информации, а также за создание общедоступных баз.

Если оператор не «осуществляет надлежащий контроль» над тем, кто обрабатывает персональные данные, то ему грозит штраф:

  • 1-2 тыс. руб. на физлицо;
  • 3-6 тыс. руб. на должностное лицо;
  • 5-10 тыс. руб. на ИП;
  • 10-30 тыс. руб. для юрлица.

Если обрабатывающий персональные данные нарушит закон, то получит штраф:

  •  3-5 тыс. руб. на физлицо;
  •  5-10 тыс. руб. на должностное лицо;
  • 10-20 тыс. руб. на ИП;
  • 15-30 тыс. руб. на юрлицо.

Если же нарушитель создаст «общедоступный источник, содержащий сведения из государственных и муниципальных информационных систем персональных данных», то ему грозит штраф:

  • 1-2 тыс. руб. на физлицо;
  • 3-5 тыс. руб. на должностное лицо;
  • 5-10 тыс. руб. на ИП;
  • 10-30 тыс. руб. на юрлицо.

Законопроект разработан в целях повышения защищенности персональных данных граждан РФ при осуществлении обработки персональных данных лицом, действующим по поручению оператора.

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