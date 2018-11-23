За утечку персональных данных будут штрафовать

Минкомсвязи разработало проект с поправками в КоАП, который вводит административную ответственность для операторов и обработчиков персональных данных за утечку информации, а также за создание общедоступных баз.

Если оператор не «осуществляет надлежащий контроль» над тем, кто обрабатывает персональные данные, то ему грозит штраф:

1-2 тыс. руб. на физлицо;

3-6 тыс. руб. на должностное лицо;

5-10 тыс. руб. на ИП;

10-30 тыс. руб. для юрлица.

Если обрабатывающий персональные данные нарушит закон, то получит штраф:

3-5 тыс. руб. на физлицо;

5-10 тыс. руб. на должностное лицо;

10-20 тыс. руб. на ИП;

15-30 тыс. руб. на юрлицо.

Если же нарушитель создаст «общедоступный источник, содержащий сведения из государственных и муниципальных информационных систем персональных данных», то ему грозит штраф:

1-2 тыс. руб. на физлицо;

3-5 тыс. руб. на должностное лицо;

5-10 тыс. руб. на ИП;

10-30 тыс. руб. на юрлицо.

Законопроект разработан в целях повышения защищенности персональных данных граждан РФ при осуществлении обработки персональных данных лицом, действующим по поручению оператора.