За утечку персональных данных будут штрафовать

Минкомсвязи разработало проект с поправками в КоАП, который вводит административную ответственность для операторов и обработчиков персональных данных за утечку информации, а также за создание общедоступных баз.
Если оператор не «осуществляет надлежащий контроль» над тем, кто обрабатывает персональные данные, то ему грозит штраф:
- 1-2 тыс. руб. на физлицо;
- 3-6 тыс. руб. на должностное лицо;
- 5-10 тыс. руб. на ИП;
- 10-30 тыс. руб. для юрлица.
Если обрабатывающий персональные данные нарушит закон, то получит штраф:
- 3-5 тыс. руб. на физлицо;
- 5-10 тыс. руб. на должностное лицо;
- 10-20 тыс. руб. на ИП;
- 15-30 тыс. руб. на юрлицо.
Если же нарушитель создаст «общедоступный источник, содержащий сведения из государственных и муниципальных информационных систем персональных данных», то ему грозит штраф:
- 1-2 тыс. руб. на физлицо;
- 3-5 тыс. руб. на должностное лицо;
- 5-10 тыс. руб. на ИП;
- 10-30 тыс. руб. на юрлицо.
Законопроект разработан в целях повышения защищенности персональных данных граждан РФ при осуществлении обработки персональных данных лицом, действующим по поручению оператора.