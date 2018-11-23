Верховный суд разрешил изъять единственное жилье у должника-банкрота

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ допустила изъятие единственного жилья у должника, признанного банкротом, и его продажу с торгов, сообщает «Интерфакс».

Такое решение принято по делу Анатолия Фрущака, которому нижестоящие суды разрешили сохранить пятикомнатную квартиру по делу об имущественном споре. Площадь квартиры составляет 198 квадратных метров, а ее стоимость — 28 миллионов рублей.

Спор между Фрущаком и его кредитором Андреем Кузнецовым продолжается около 10 лет. В деле сказано, что первоначально долг Фрущака составлял более восьми миллионов рублей, а к 2017 году он вырос до 13 миллионов рублей. В 2017 году Фрущак обратился в арбитражный суд с заявлением о банкротстве, после чего его просьбу удовлетворили.

Должник ходатайствовал, чтобы у него не изымали квартиру как единственное жилье. Суды встали на его сторону, руководствуясь решением Конституционного суда, подтвердившего иммунитет единственного жилья. Однако Верховный суд отменил решения судов и направил дело Фрущака на новое рассмотрение.