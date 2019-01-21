До 15 апреля надо сдать в ФСС подтверждение ОКВЭД

ФСС напоминает о необходимости подтвердить основной вид экономической деятельности в срок не позднее 15 апреля 2019 года.

Для этого нужно подать в региональное отделения Фонда, в котором организация зарегистрирована в качестве страхователя:

- заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности;

- справку-подтверждение основного вида экономической деятельности;

- копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год (кроме субъектов малого предпринимательства).

Вышеуказанные документы могут быть представлены:

- в электронном виде через Единый портал государственных услуг http://www.gosuslugi.ru/;

- на бумажном носителе (лично на приеме или по почте).