До 15 апреля надо сдать в ФСС подтверждение ОКВЭД

ФСС напоминает о необходимости подтвердить основной вид экономической деятельности в срок не позднее 15 апреля 2019 года.
Для этого нужно подать в региональное отделения Фонда, в котором организация зарегистрирована в качестве страхователя:
- заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности;
- справку-подтверждение основного вида экономической деятельности;
- копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год (кроме субъектов малого предпринимательства).
Вышеуказанные документы могут быть представлены:
- в электронном виде через Единый портал государственных услуг http://www.gosuslugi.ru/;
- на бумажном носителе (лично на приеме или по почте).