Если фирма не является источником дохода физлица, она не будет налоговым агентом по НДФЛ

Если организация не является источником дохода, перечисляемого ей налогоплательщику-физлицу, она не признается налоговым агентом по НДФЛ. Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/533 от 11.01.2019.

В документе также отмечается, что согласно статье 999 ГК после исполнения поручения комитента комиссионер обязан представить комитенту отчет и передать ему все полученное по договору комиссии.