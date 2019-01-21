Как выводят деньги за границу: три основные схемы

ФТС России совместно с Росфинмониторингом, ЦБ и ФНС выявили три основных схемы вывода денег за границу, рассказал начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев в интервью «Российской газете».

Первая: использование подложных документов - деклараций, товарно- транспортных накладных, внешнеторговых контрактов - по сделкам, которые в реальности никогда не заключались.

Вторая: когда один и тот же товар неоднократно перемещается через таможенную границу. Сначала нерезидент продает его российской компании, которая потом уступает права на него другой фирме. Та снова вывозит покупку за границу и передает первоначальному поставщику. Так товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него платят деньги.

Третья: создание фирм-однодневок под конкретный контракт. Такая фирма заключает с поставщиком договор и переводит аванс, а потом исчезает.