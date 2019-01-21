ИПК будет формироваться за счет средств граждан

Индивидуальный пенсионный капитал будет формироваться за счет отчислений граждан и средств работодателя, который сможет софинансировать взносы работника, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе парламентских слушаний в Госдуме. Как для работников, так и для работодателей предусмотрены налоговые льготы, передает РБК.

Система ИПК «понятна и проста», отметила глава ЦБ. «Это устойчивая и надежная для граждан бизнес-модель», — отметила Набиуллина.

Напомним, концепция формирования ИПК предполагает, что работающие граждане будут отчислять взносы на будущую пенсию со своих зарплат в НПФ. Размер отчислений будет постепенно увеличиваться от 0% в первый год подключения к системе и до 6% через пять лет, то есть на 1 п.п. в год. Накопления будут собственностью человека, а не государства.

Минфин рассчитывает запустить систему ИПК в 2020 году.

