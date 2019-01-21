Клерк.Ру

Сколько бухгалтеров достигли просветления?

Число подписчиков канала Клерк.ру в Яндекс.Дзен достигло 6 000 человек.

Разнообразие и актуальность по такому принципу обираются темы для публикаций в бухгалтерском дзене.

За последние несколько дней на канале мы успели рассказать:

Присоединяйтесь!

 

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