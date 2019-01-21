Сколько бухгалтеров достигли просветления?

3APAБОТОК!!! 3APAБОТОК!!! 3APAБОТОК!!! 3APAБОТОК!!! Способов заработать в сети довольно мног...
3APAБОТОК!!! 3APAБОТОК!!! 3APAБОТОК!!! 3APAБОТОК!!! Способов заработать в сети довольно мног...
3APAБОТОК!!! 3APAБОТОК!!! 3APAБОТОК!!! 3APAБОТОК!!! Способов заработать в сети довольно мног...
3APAБОТОК!!! 3APAБОТОК!!! 3APAБОТОК!!! 3APAБОТОК!!! Способов заработать в сети довольно мног...
3APAБОТОК!!! 3APAБОТОК!!! 3APAБОТОК!!! 3APAБОТОК!!! Способов заработать в сети довольно мног...
Не зная, Вам с высока видней, с моей высоты «полета» такой тенденции нет, это все биткойщина
А это оффлайн-семинар? А видео будет?
данная декларация готовится к подаче до 30.04.2019г.? я правильно понимаю?ДаА то вы собрались пла...
Ну никто не говорит, что бухгалтеры исчезнут. Но все таки тенденция к упрощению учета и автоматиз...
Я за прошлый месяц чуть больше потратил - 163. Фрилансер, комп работает круглосуточно. Лампы давн...
А самому переводить деньги на такие счета можно будет?
У меня тоже так было :) А потом выяснилось, что просто-напросто неисправен счётчик :D Если пр...
Так вот и я о том же :) Корректировка "не зайдёт", а второй раз слать первичный - нарываться на...
Над.К23.01.2019, 11:54Нет. Взносы вы уплатили в 4 квартале и периоду 9 месяцев они отношения не и...
"Обрадовали"??? А у меня ощущение безысходности все растет... Если следом введут соцнормы на хле...
теперь то учту, но если честно, не очевидно было.. Думал вместе с патентом получу и бумагу о нало...
в некоторых квартирах могут быть раздельные лицевые счета. Так бывает, но редко
Никогда никакие бумаги нельзя подавать в госорганы в одном экземпляре и не оставлять себе копию с...
А банки предложат заплатить 1% в декабре, если это выгоднее? Посчитают сумму, которая реально уме...
к сожалению нет( ИП зарегистрировано с 2016, в декабре 2017 подал заявление о переходе на УСН + п...
Лицевой счет - по сути на квартиру... Странно что уравнивают однушку и трешку... Правильнее было ...
А вы давно работаете на УСН? Уведомление о переходе подавали при регистрации ИП?
На лицевой счет. Впрочем, правительство пока отложило введение норм.
Ой, я за свою жизнь и в 90-е детям еду на примусе готовила, и на паяльной лампе уху варила, и чит...
Я до конца не понимаю, эта норма как? На кв. метры, на человека, на квартиру? Кто-нибудь понял?
Ага. А картошку вы жарить тоже на светодиодах будете? ))
После НГ поменял регион(адрес регистрации), после чего изменилась СНО с УСн на ОРН, написал онлай...
Соцнормы 300 кВ/ч в месяц меня обрадовали. Я проживаю в 2-комн. квартире с газом и трачу не более...
id159345999, переходите на светодиоды и будет вам счастье! :-)
ой, не знаю, банки сейчас работают не на клиентов, а на государство...
Захарова всем уже мерещится. Особенно в отчетный период))))
Это не Захарова, но похожа, да )
А Захарова, что на фото делает?
Как раз лекции и можно) Этот вид предпринимательской деятельности им не запрещен