Кто и куда должен сдавать отчет по форме 2-ТП (воздух)

Росприроднадзор выпустил Письмо № РН-03-01-31/1722 от 16.01.2019 с разъяснениями по предоставлению отчетности по форме N 2-ТП (воздух).

Отметим, эта отчетность вызвала переполох среди читателей нашего форума. Некоторые бухгалтеры в панике уже сдали «нулевки».

Сейчас позвонила директор, сказала, что едет домой и по радио какой-то финансист вещает, что в статистику ВСЕМ орг-ция нужно сдать форму вроде 2-ТП, а остальным сдать письмо о том ,что не загрязняют экологию. Срок до пн. Если несдаешь форму или письмо , то штраф от 5 до 50 000. Кто-нибудь в курсе о чем речь? - Аноним

Между тем в письме ведомства отмечается, что сдавать эту форму должны юрлица и ИП в случае если объемы разрешенных выбросов загрязняющих веществ по всем объектам юрлица или ИП превышают 10 тонн в год, или составляют от 5 до 10 тонн в год включительно при наличии в составе выбросов загрязняющих атмосферу веществ 1 и (или) 2 класса опасности.

Форма предоставляется в территориальные органы Росприроднадзора при наличии наблюдаемого события. В случае полного отсутствия события за истекший год отчет по форме в территориальные органы Росприроднадзора не предоставляется.