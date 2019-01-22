Крупнейшие банки обяжут участвовать в новой платежной системе

Система быстрых платежей (СБП) будет обязательной для банков, в первую очередь для системно значимых, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на парламентских слушаниях в Госдуме.

СБП позволит по номеру телефона переводить деньги между счетами людей в любых банках, в дальнейшем с ее помощью можно будет проводить платежи в пользу компаний. Оператор СБП – Банк России.

Система должна заработать в конце января, первый год банки смогут пользоваться ею бесплатно. В дальнейшем они будут платить от 1 до 6 руб. за один перевод (комиссия делится поровну между банком отправителя и банком получателя) в зависимости от суммы платежа, для своих клиентов банки смогут устанавливать тарифы самостоятельно. Стоимость перевода для банков через СБП будет ниже, чем с помощью карточных платежных систем, пишут «Ведомости».

Однако Сбербанк, создающий свою систему платежей, не собирается пока присоединяться к СБП, о чем заявил на прошлой неделе первый зампред правления банка Александр Ведяхин. Ранее против вмешательства государства в систему платежей выступал Герман Греф.

Газпромбанк и ВТБ поддерживают идею регулятора обязать все банки подключиться к СБП, сообщили их представители. «Это позволит создать удобный и доступный каждому пользователю платежный сервис на территории всей России. Чем больше клиентов банков зарегистрируются в системе, привязав номер телефона к своему счету, тем эффективнее она будет работать», – говорит представитель ВТБ.

О будущем подключении к СБП уже заявили Райффайзенбанк, Совкомбанк, ФК Открытие и Промсвязьбанк.