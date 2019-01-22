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В России появится еще один социальный вычет по НДФЛ

Минфин приступил к разработке проекта поправок в ст. 219 НК. Соответствующее уведомление опубликовано на федеральном портале НПА.

Список социальных налоговых вычетов дополнят расходами на оплату физкультурно-оздоровительных услуг.

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