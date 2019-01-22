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На сколько ПФР приумножил пенсионные накопления россиян в 2018 году?

Доход, полученный Пенсионным фондом России  от размещения средств пенсионных накоплений в депозиты кредитных организаций, по результатам 2018 года составил 7,2 млрд рублей, или 7,44% годовых, сообщила пресс-служба ПФР.

Основную часть суммы обеспечили доходы от размещения резерва по обязательному пенсионному страхованию - 7,06 млрд рублей. Доходы от размещения страховых взносов составили 0,14 млрд рублей.

Пенсионный фонд России более семи лет обеспечивает временное размещение средств пенсионных накоплений на финансовом и фондовом рынках. Полученный за это время доход превысил 74 млрд рублей. Все средства разнесены по лицевым счетам граждан.

Согласно закону средства обязательных и добровольных страховых взносов, поступающих на накопительную пенсию, подлежат инвестированию до момента передачи их в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды. Инвестированию также подлежат средства резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию.

С 2012 по 2015 год ПФР инвестировал средства в государственные ценные бумаги Российской Федерации. В портфеле Фонда находились облигации федерального займа (ОФЗ) и государственные сберегательные облигации (ГСО).

С марта 2013 года ПФР начал временно размещать средства страховых взносов в депозиты кредитных организаций. Общий доход, полученный за это время от инвестирования обязательных страховых вносов, составил 39 млрд рублей, доход от инвестирования добровольных страховых взносов – 1,2 млрд рублей.

В период моратория 2014 года передача средств в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды была приостановлена. Все средства находились во временном размещении ПФР. Полученный в результате доход превысил 22 млрд рублей.

С 2017 года ПФР также временно размещает резерв по обязательному пенсионному страхованию. Доходы ПФР по этим средствам составили около 12 млрд рублей.

 

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