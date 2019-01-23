Какую госпошлину платить за внесение сведений в ЕГРН при преобразовании юрлица

При реорганизации юрлица в форме преобразования в ЕГРН вносятся соответствующие изменения.
Согласно подпункту 27 пункта 1 статьи 333.33 НК за внесение изменений в записи ЕГРН, за исключением юридически значимых действий, предусмотренных подпунктом 32 пункта 1 статьи 333.33 НК, юрлицами уплачивается госпошлина в размере 1 000 рублей.
Об этом сообщает Минфин в письме № 03-05-04-03/935 от 21.12.2018.
Минфин также направил в адрес Минэкономразвития и Росреестра указанную выше позицию по данному вопросу.