При поиске работы диплом о высшем образовании не будет иметь значения

Сервис по поиску работы Superjob отказался от графы «образование» при размещении вакансий. В компании считают, что реальные навыки и опыт кандидата сейчас важнее диплома о высшем образовании, пишет «Коммерсантъ».

«Конечно, необходимость высшего образования и так очевидна по названиям некоторых вакансий: это инженеры, врачи и так далее. Но для большого количества профессий существует масса альтернативных способов обучения, позволяющих быстро начать успешную карьеру»,— пояснили в Superjob.

Мнения представителей вузов разделились: одни считают, что решение компании — это «смелый маркетинговый ход», а «высшее образование все равно останется преимуществом», другие — что «диплом о высшем образовании не всегда является надежным показателем интеллектуальных способностей».